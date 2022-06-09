Кремль ответил на вопрос о судьбе сдавшихся украинцев с «Азовстали»

Песков заявил об отсутствии данных в Кремле о судьбе сдавшихся пленных с «Азовстали»

Кремль не располагает данными о судьбе сдавшихся украинских пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе после перевода на российскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Российские войска заняли «Азовсталь» 20 мая. По сведениям Минобороны России, всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

31 мая российское военное ведомство рассказало о найденном на «Азовстали» заминированном фургоне со 152 телами. В ходе допросов пленных боевиков «Азова» было установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева, уточнили в Минобороны.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что тема «Азовстали» многократно поднималась в телефонных разговорах президента России Владимира Путина. Глава государства каждый раз отвечал, что он публично отдал приказ по отказу от штурма завода из гуманитарных соображений, отмечал Песков.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля.

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