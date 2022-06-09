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СКР возбудил дело после гибели троих полицейских в ДТП

В Омской области СКР возбудил дело после гибели троих полицейских из Томска в ДТП

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Омской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли трое полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 июня примерно в 8 утра на 932 километре трассы ЧелябинскНовосибирск водитель машины Lada Vesta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes. От удара сотрудники полиции скончались на месте. Отмечается, что на момент смертельной аварии они находились в командировке. Как рассказал «Ленте.ру» источник, погибшие были оперуполномоченными томской полиции, они ехали из Челябинска в Томск.

Было возбуждено дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и личность виновника ДТП.

Ранее сообщалось, что под Астраханью в смертельной аварии погиб начальник местного отдела полиции.

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Елизавета Новикова
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