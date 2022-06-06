Глава российского отдела полиции погиб в ДТП

Под Астраханью в смертельном ДТП погиб начальник местного отдела полиции

Под Астраханью в смертельном ДТП погиб начальник городского отдела полиции № 1. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, авария с участием трех автомобилей произошла на автодороге Астрахань — Марфино. По данным региональной полиции, 83-летний пенсионер на автомобиле «Волга» (ГАЗ-3110) нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество иномарке, за рулем которой была 22-летняя россиянка. Пытаясь избежать столкновения, девушка выехала на встречную полосу и врезалась в служебную машину полицейского.

Сотрудник погиб на месте. Пассажиры и водители других автомобилей с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебное учреждение.

14 апреля сообщалось, что в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева иномарка Mitsubishi Pajero протаранила машину скорой помощи, в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили травмы.