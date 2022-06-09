Профсоюзы предложили индексировать зарплату чаще раза в год

Глава ФНПР Шмаков заявил о необходимости индексировать зарплату чаще одного раза в год

Индексацию зарплаты по уровню инфляции необходимо проводить чаще одного раза в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в ходе выступления на круглом столе «Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России». Трансляция которого опубликована в группе «ВКонтакте» Совета Федерации.

По мнению Шмакова, индексацию заработной платы в зависимости от уровня инфляции необходимо проводить чаще, чем прописано в законах, которые были приняты «в докризисный период, в довоенный период». То же касается и неотложных мер по обеспечению занятости граждан.

Сейчас инфляция выходит на более низкий уровень, однако не существует гарантии, что она и далее останется на нем, объяснил предложение глава ФНПР.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что инфляция в России с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02 процента в годовом выражении. Помимо сезонных факторов на замедление инфляции продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности.