Минэкономразвития отметило замедление годовой инфляции в России

В Минэкономразвития заявили о снижении инфляции до 17,02% в годовом выражении

Инфляция в России с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02 процента в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», подготовленный Минэкономразвития РФ.

Неделей ранее данный показатель достигал 17,35 процента. Уточняется, что годовая инфляция впервые с декабря 2021 года замедлилась до 17,1 процента против 17,83 процента по итогам апреля.

В документе отмечается, что помимо сезонных факторов на замедление инфляции продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности. «В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России на фоне санкций удалось взять под контроль. По его словам, начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился.

3 июня аналитики Центробанка прокомментировали замедление инфляции в России и заявили, что считать этот процесс устойчивым пока преждевременно. Отмечалось, что низкий рост потребительских цен в мае в большой степени был вызван разовыми факторами, в первую очередь значительным укреплением рубля.