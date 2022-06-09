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Хуснуллин оценил начало работы ПСБ в республиках Донбасса

Вице-премьер Хуснуллин назвал открытие ПСБ в ДНР и ЛНР большим шагом для жизни людей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Начало работы Промсвязьбанка (ПСБ) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) является важным событием. Так в своем Telegram-канале оценил открытие учреждения в Донбассе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Неоднократно обсуждали этот вопрос на наших штабах и вот поставили точку в этом вопросе», — заявил вице-премьер и назвал произошедшее событие большим шагом для жизни людей и для роста экономики, который, по его словам, невозможен без налаженной банковской системы.

Ранее Промсвязьбанк сообщил, что начинает работу в ЛНР и ДНР. В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона.

В начале мая между ПСБ, Севастополем и Республикой Крым были подписаны два соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.

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Варвара Кошечкина
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