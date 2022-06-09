Президент Владимир Путин выразил уверенность в улучшении качества жизни в России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ выразил уверенность в том, что качество жизни в стране улучшится. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства положительно ответил на вопрос о том, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, и добавил, что это должно привести к повышению качества жизни.

Также президент назвал демографию первой задачей и отметил, что граждан России «должно быть больше, и они должны быть здоровы».

Ранее Путин прокомментировал ограничения, вводимые в отношении России. По его словам, страну невозможно со стороны обнести забором, не собирается его возводить и российская сторона. Путин также заверил, что экономика России будет открытой, страна не станет повторять ошибки прошлого.