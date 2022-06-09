Бензин в Британии рекордно подорожал

Бензин в Великобритании подорожал до 100 фунтов в расчете на семейный автомобиль

В Великобритании в начале июня рекордно подорожал бензин, пишет CNBC. На местных автозаправочных станциях теперь можно заправить семейный автомобиль за 100 фунтов стерлингов (около 125 долларов), что является наивысшим показателем в истории.

Авторы расчетов взяли за основу семейный седан с топливным баком на 55 литров. По состоянию на начало второй недели июня, цена одного литра бензина в британских городах превысила 1,82 фунта.

Страховая компания RAC называла сложившуюся ситуацию «черным днем для британских автомобилистов», указывая на то, что цена в 100 фунтов за бак бензина является психологической отметкой для многих владельцев машин.

Средняя розничная стоимость бензина в Великобритании в настоящее время на 37 процентов выше, чем на аналогичной неделе год назад. Рост цен стал следствием перебоев с поставками и общего подорожания на нефтяном рынке. В марте британское правительство снизило пошлины на бензин на пять пенсов (сотая часть фунта) за литр, чтобы субсидировать часть себестоимости топливным компаниям.