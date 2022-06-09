Выпускники «школы губернаторов» назначены на руководящие должности в ДНР и ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил первым заместителем председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. 8 июня исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики был назначен Виталий Хоценко. Они оба являются выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Виталий Хоценко родился в Днепропетровске. Имеет опыт работы в органах власти России как на федеральном, так и на региональном уровне. С 2013 по 2019 год занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Позже перешел на позицию директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. В 2019 году Виталий стал финалистом конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и затем прошёл обучение по программе кадрового резерва. Во время регионального модуля наши слушатели решают непростые кейсы, поставленные губернаторами субъектов России. Уверен, что этот прикладной опыт пригодится Виталию в работе на новой должности, где особенно необходимо оперативное решение крайне сложных задач по развитию республики», — отметил директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Назначение слушателей программы развития кадрового управленческого резерва на такие ответственные посты подтверждает востребованность наших выпускников. Оба они показали отличные результаты в период обучения. Владислав Кузнецов – опытный управленец, в его биографии работа на посту вице-губернатора Курганской области, руководящие должности в ПАО «СИБУР Холдинг», в том числе на позиции советника генерального директора. Уверен, что знания и навыки, полученные во время учебы на программе кадрового резерва, помогут Владиславу достигать на новой должности высоких результатов на благо жителей Луганской народной республики», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Среди выпускников программы кадрового управленческого резерва в настоящее время трое занимают должности министров Правительства Российской Федерации, 46 являются главами регионов, а 34 — заместителями федеральных министров.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.

