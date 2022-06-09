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Ценам в Zara и Massimo Dutti предрекли рост после возобновления работы в России

«Известия»: цены в российских бутиках поднимутся из-за роста расходов на логистику

Фото: Juan Medina / Reuters

Стоимость продукции масс-маркетовых брендов Zara и Massimo Dutti увеличится после повторного открытия магазинов на территории России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько предрекла возможный рост цен в связи с тем, что у испанского производителя выросли расходы на логистику и операционные издержки. Однако, по мнению эксперта, возможно, холдинг будет стремиться сдержать рост стоимости товаров после возобновления работы на российском рынке за счет жесткой экономии на других расходах.

О намерении упомянутых марок возобновить работу в России стало известно 8 июня. В беседе с журналистами директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева рассказала о том, что ретейлеры вновь вернутся на отечественный рынок, однако не назвала точной даты открытия бутиков. В то же время Малахатько заявила, что первые магазины заработают уже в июне.

Также появились подробности закрытия магазинов Zara в России. Испанский ретейлер Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) поэтапно отказался от около 50 магазинов различных брендов в России, которыми он управляет. По словам источника, это связано с планом оптимизации, который компания реализует с 2020 года.

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Майя Пономаренко
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