В историческом особняке нашли бассейн с шариками

В Британии продадут исторический особняк с комнатой-бассейном из шариков за £525 тысяч

В Великобритании на продажу выставлен исторический особняк 19 века, в котором есть отдельная игровая комната-бассейн из шариков. Об этом пишет The Metro со ссылкой на описание дома на портале о недвижимости Rightmove.

Стоимость семейного особняка достигает 525 тысяч фунтов (39 921 миллион рублей). Здание находится в городе Гримсби, графстве Линкольншир. Построенный примерно в 1890 году дом сочетает в себе одновременно черты викторианского стиля и современных трендов.

Смешение разных стилей отразилось в интерьере особняка. Войдя в здание, посетитель попадает в просторный вестибюль с красной ковровой дорожкой. Пространство отражает монументальный стиль в архитектуре благодаря крупной классической лестнице. Кроме того, в доме есть черты стиля ретро — в комнате с ярко-желтыми стенами и крупной статуей собаки. Интересной чертой исторического особняка стала комната, заполненная разноцветными шариками, играющая роль сухого детского бассейна.

Ранее в Великобритании на продажу выставили роскошные апартаменты, в которых жил бывший премьер-министр Соединенного Королевства Артур Бальфур. Объект в Уиттингемском доме (Whittingehame House) выставили на продажу за 2,4 миллиона фунтов стерлингов (184,2 миллиона рублей).