Продавщица одежды пошутила на кассе и разозлила возлюбленную клиента

Продавщица Кейтлин Ирвин разозлила спутницу клиента, пошутив, что он заберет ее с собой

Сотрудница магазина одежды Кейтлин Ирвин пошутила во время работы на кассе и разозлила возлюбленную клиента. На соответствующий TikTok-ролик в ее аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Согласно видео, когда продавщица протягивала покупателю пакет с приобретенной обувью, шнур от ее бейджа зацепился за его ручки. «В этот момент парень попытался потянуть пакет к себе, и я в шутку сказала: "Заберете меня с собой?"» — описала ситуацию девушка и добавила, что после этого она рассмеялись вместе с посетителем бутика.

Далее автор ролика отметила, что спутница клиента пришла в ярость из-за произошедшего. Ирвин призналась, что впоследствии ей пришлось извиниться перед избранницей покупателя, которая сочла ее поведение оскорбительным. «Думаю, это самая неловкая вещь, которая когда-либо случалась со мной за время работы в сфере услуг», — заявила героиня материала.

Пользователи сети поддержали продавщицу, решив, что возлюбленной посетителя магазина не хватает уверенности в себе. «Не понимаю, почему девушки себя так ведут. Вряд ли ты сможешь увести у нее мужчину за три минуты общения на работе», «Любой нормальный человек засмеялся бы. Кто-то, определенно, не уверен в себе», «Большинство девушек засмеялись бы, но, вероятно, она думает, что парень ее обманет», — прокомментировали пользователи.

В декабре 2019 года хозяин магазина одежды в Саутгемптоне, Англия, довел покупательницу до слез, указав на ее полноту. Так, 20-летняя Софи Робертс выбрала четыре платья, одно из которых отличалось по размеру от остальных и было самым маленьким. Когда она направилась в примерочную, продавец остановил ее и запретил надевать последнее. По словам девушки, мужчина назвал ее слишком крупной и посчитал, что вещь на ней порвется.