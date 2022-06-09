Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР заявила о боях за Славянск

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об идущих боях за Славянск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что идут бои за Славянск. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщили в штабе.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезной временной победой» для Киева стало бы возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт к переговорам с Путиным.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине
Польша помогла Украине на два миллиарда долларов
В популярной программе для Windows нашли вирус
Молодая гиена пыталась похитить добычу у леопарда и сама попала льву в зубы
ДНР заявила о боях за Славянск
Диетолог назвала улучшающие цвет лица продукты
Российские рабочие взорвали медведя и попали на видео
Названа доля фальсификата среди недорогих российских сыров
На мотогонке на острове Мэн перепутали жертв аварии
Решетова показала внешность до пластических операций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.