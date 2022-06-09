ДНР заявила о боях за Славянск

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об идущих боях за Славянск

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что идут бои за Славянск. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщили в штабе.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезной временной победой» для Киева стало бы возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт к переговорам с Путиным.