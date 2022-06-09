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Лавров призвал Украину отказаться от риторики милитаризма

Сергей Лавров призвал Киев отказаться от милитаризма и сосредоточиться на урегулировании

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров призвал власти Украины отказаться от риторики милитаризма и сосредоточиться на урегулировании. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат высказался на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. «Наши западные партнеры должны осознать, что потакание милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет», — заключил он.

Лавров понадеялся, что Киев перестанет искать решение проблемы с вывозом зерна в требованиях к Западу «вооружить их до зубов». По его словам, украинской стороне необходимо отказаться от «нагнетания страстей в медийном пространстве» и заняться конкретными делами.

Ранее Лавров шуткой прокомментировал утверждения украинского журналиста о том, что российская сторона якобы ворует украинское зерно. «А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?», — сыронизировал дипломат.

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Виктория Кондратьева
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