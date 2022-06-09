Стало известно о гибели предполагаемого стрелка в петербургском храме

В Росгвардии сообщили о гибели предполагаемого стрелка в храме Благовещения в Петербурге

Неизвестный мужчина, который, предположительно, открыл стрельбу в Санкт-Петербурге в храме Благовещения пресвятой Богородицы, погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

«В 17:58 наряд Росгвардии прибыл к месту стрельбы у храма на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. <...> Обнаружен погибший», — заявили в ведомстве. Росгвардия проверит законность ношения оружия погибшим.

Ранее сообщалось, что информации о других пострадавших в результате происшествия в петербургском храме нет.