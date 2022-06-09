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Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи летом

Россиянам сообщили, что отели Сочи в июне забронированы на 85 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отечественных туристов предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи в начале летнего сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в настоящее время отели курортов Краснодарского края на июнь заполнены в среднем на 70 процентов, на июль — 50 процентов, на август — 35 процентов.

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При этом наибольшую динамику в июне демонстрирует Сочи — там на первый летний месяц забронировано уже более 85 процентов всего номерного фонда. Меньшим спросом пользуются гостиницы Анапы и Крыма, куда загрузка составляет 50-60 процентов. Ромашкин также отметил, что наиболее популярные среди туристов отели Сочи уже «ставят на стоп» продажи вплоть до конца августа.

Что касается стоимости отдыха, специалист сообщил, что регионы находятся в разном рыночном положении. В Сочи средняя цена на размещение увеличилась на три-четыре процента к показателям прошлого года, в то время как в Крыму стоимость снизилась на десять процентов, а в Анапе — на пять-семь процентов.

Ранее в июне туроператоры предупредили соотечественников о дефиците мест на автобусные туры на юг России. Представитель туроператора «Интурист» сообщил, что на июнь проданы практически все путевки, а глубина бронирований достигает показателей второй половины августа.

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Валентина Процкова
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