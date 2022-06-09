Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заметили редкие боевые танки «Оплот»

«Военный осведомитель»: Украина получила боевые танки Т-84У «Оплот»

Украинские военные получили редкие боевые танки Т-84У «Оплот». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на источники.

Канал опубликовал видео, на котором демонстрируются боевые машины. Отмечается, что в случае подтверждения информации это будет первый зафиксированный случай боевого применения танков данного типа.

Ранее стало известно, что Украина получила американские самоходные артиллерийские установки (САУ) M109. Боевые машины находятся на вооружении 72-й отдельной механизированной бригады.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июня в Минобороны России анонсировали скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России оценили значение битвы за Славянск
Названы последствия нарушений Израилем воздушного пространства Ливана
Назван самый популярный фильм у российских «пиратов»
Потомок Толстого прокомментировал исключение «Войны и мира» из программы Украины
В России начали первые испытания вакцины от COVID-19 на детях
Киев и Минск перестали быть городами-побратимами
Стал известен возможный тюремный срок писателя Дмитрия Глуховского
В Москве самосвал сбил женщину с ребенком
Качиньский заподозрил Германию в использовании военного потенциала против Польши
Бородина рассказала о мечте купить дом в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.