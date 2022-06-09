На Украине заметили редкие боевые танки «Оплот»

«Военный осведомитель»: Украина получила боевые танки Т-84У «Оплот»

Украинские военные получили редкие боевые танки Т-84У «Оплот». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на источники.

Канал опубликовал видео, на котором демонстрируются боевые машины. Отмечается, что в случае подтверждения информации это будет первый зафиксированный случай боевого применения танков данного типа.

Ранее стало известно, что Украина получила американские самоходные артиллерийские установки (САУ) M109. Боевые машины находятся на вооружении 72-й отдельной механизированной бригады.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июня в Минобороны России анонсировали скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.