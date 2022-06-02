На Украине заметили американские самоходные гаубицы M109

Украинские военные получили американские самоходные артиллерийские установки (САУ) M109, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал видео, демонстрирующее американские самоходные гаубицы. Отмечается, что боевые машины находятся на вооружении 72-й отдельной механизированной бригады.

Издание напоминает, что в начале мая стало известно о возможной передаче Украине гаубиц M109A3GN из Норвегии. Модернизированный вариант M109 для Норвегии разработали в 1988 году. M109A3GN получили новые стволы, которые позволили увеличить дальность стрельбы.

В мае Klassekampe со ссылкой на старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений (НИМО) Юлию Вильхельмсен сообщило, что Норвегия поставляет Украине тяжелую артиллерию, находясь под давлением США.

Ранее в мае издание The Drive сообщило, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon, которые сняли с вооружения в 2003 году.