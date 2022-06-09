Синоптик назвал вызывающую климатический стресс температуру

Синоптик Тишковец сообщил, что температура выше 27 градусов вызывает климатический стресс

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал температуру, вызывающую климатический стресс, в беседе с радио Sputnik.

Синоптик отметил, что многие россияне ждут жаркую погоду и стремятся отдыхать в жарком климате, однако это вредно для здоровья. «В среднем любая температура выше плюс 27 градусов вызывает климатический стресс. Хотя с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться», — пояснил он.

При этом в большинстве регионов Европейской России погода летом является климатически комфортной. «Это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона — средние показатели», — сообщил Тишковец.