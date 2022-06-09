Главу МИД Британии призвали обсудить судьбу наемников в ДНР с послом России

Британский депутат призвал главу МИД Трасс обсудить судьбу наемников в ДНР с послом РФ

Глава МИД Британии Лиз Трасс должна обсудить судьбу британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которые ранее находились на службе в украинской армии, с послом РФ в Лондоне Андреем Келиным. С таким призывом выступил депутат палаты общин британского парламента Роберт Дженрик, передает ТАСС.

«Я прошу главу МИД Лиз Трасс вызвать российского посла, чтобы она или ее заместители встретились с ним как можно скорее, чтобы добиться гарантий о безопасности Эйдена и Шона, поскольку неправильно, что с британскими подданными обращаются таким образом вне зависимости от обстоятельств», — заявил депутат.

По его словам, украинское правительство должно приложить все усилия, чтобы добиться их освобождения, поскольку никто из британцев не «должен быть судим показательным трибуналом советских времен и приговорен к смерти».

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Адвокаты осужденных планируют обжаловать приговор.