В Оренбурге осудили подручных «Царя Богов» из ОПГ «Близнецы»

Подручным «Царя Богов» из Оренбурга дали срок за вымогательства у жителей региона

В Оренбурге суд приговорил семерых подручных ОПГ «Близнецы» за вымогательство денег у жителей региона. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Дзержинский суд в зависимости от степени вины каждого осудил россиян на срок от года и восьми месяцев до десяти лет колонии строгого режима. Все осужденные имели отношение к преступной группировке «Близнецы», возглавляемой криминальным авторитетом, называвшим себя Царь Богов.

Банда специализировалась на вымогательствах денежных средств у коммерсантов и перевозчиках работавших на междугородних направлениях. Особо отличившиеся бандиты получали от Царя Богов золотые перстни с изображением паука.

Ранее 9 июня сообщалось, что в Алтайском крае суд приговорил к 20 годам колонии 62-летнего криминального авторитета Николая Кузьмина, известного в криминальных кругах как Коля-Младенец.