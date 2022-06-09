В США по подозрению в штурме Капитолия арестован кандидат в губернаторы Мичигана

ФБР арестовали кандидата в губернаторы штата Мичиган по подозрению в штурме Капитолия

В США агентами ФБР по подозрению в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года арестован кандидат в губернаторы штата Мичиган республиканец Райан Келли. О задержании сообщает NPR.

Согласно данным СМИ, агенты ФБР на основании доносов и анализа видеоматериалов установили, что 40-летний политик присутствовал среди протестующих против избранного президента США Джо Байдена сторонников Дональда Трампа, которые штурмовали здание Капитолия. Сегодня он должен предстать перед окружным судом в Гранд-Рапидсе.

Келли должен был участвовать в губернаторских выборах от Республиканской партии США осенью 2022 года. Теперь дальнейший ход его избирательной кампании будет зависеть от решения суда.

В мае бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с комитетом, расследующим штурм Капитолия. Источники сообщили, что встреча прошла в онлайн-формате и продолжалась более девяти часов. В январе Джулиани был вызван для допроса в комитет, однако юрист отказался присутствовать.