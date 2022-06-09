В ДНР обвинили Украину в использовании живого щита на славянском направлении

Штаб теробороны ДНР обвинил ВСУ в использовании «живого щита» на славянском направлении

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании населения в качестве «живого щита» на славянском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В штабе теробороны заявили, что украинские войска занимают гражданскую инфраструктуру в Славянске, прикрываясь при этом мирными жителями.

В ведомстве также отметили, что часть военнослужащих ВСУ «пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами».

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщали об идущих боях за Славянск. Кроме того, там уточнили, что к 9 июня группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом на территории ДНР.