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В России оценили близость конца специальной военной операции на Украине

Депутат Бородай заявил, что конфликт с Западом не закончится на освобождении ЛНР и ДНР
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Конец войсковой части специальной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик не будет означать разрешение конфликта между Россией и Западом. Об этом в ходе беседы с «Лентой.ру» заявил заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Дело в том, что войсковая операция и война тотальная, которую против нас ведет Запад, она явно не закончится на территориях ДНР и ЛНР. Я думаю, что битвы еще предстоят

Александр Бородайзаместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай

«История такова, и с этим надо смириться, к этому надо привыкнуть и существовать в реальности. Война никак не заканчивается на освобождении территории ЛНР и ДНР. Какая битва будет решающей и самой важной во всей этой истории, я пока сказать не могу», — добавил замглавы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

До финала еще далеко, заявил Бородай. Он отметил, что российской стороне очевидно истощение противника. «У него начинается снарядный голод. У него заканчиваются человеческие ресурсы, потому что они очень много их теряют. В том смысле, что они буквально сгоняют людей на одном краю, выдают в руки оружие, а с другой уже укладывают в землю. Это довольно распространенное явление. Конечно, они несут колоссальные потери. Также у них существенная проблема со снабжением. Это касается прежде всего донбасской группировки противника. Мы сейчас активно работаем по ее уничтожению. Что будет дальше, мы посмотрим», — сообщил политик.

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Он также заявил о переменах в украинском сообществе. «Еще недавно они себя оживляли криками о победе, о том, что они скоро войдут и захватят Воронеж, Ростов и другие российские города, чуть ли не Москву. Многие западенцы, по сути дела, в своих влажных розовых мечтах шли грабить Москву и шли ради этого в тероборону», — заявил Бородай.

Однако теперь настроения изменились, сообщил он. Случилась идеологическая подмена понятий, указал Бородай. «Они сейчас уже настроены по-другому. Они говорят, мол, за вами никого, вы русня, а за нами весь мир стоит. И вот нам надо еще немножко продержаться, и вы, конечно, сдохните. Потому что у вас голод, холод и экономика вся рухнула. Ну, ожидания достаточно напрасные, как вы понимаете», — высказался политик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезной временной победой» для Киева стало бы возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт к переговорам с Путиным.

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Виктория Немис
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