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Российская авиация уничтожила две украинские установки РСЗО «Град»

Минобороны: российская авиация уничтожила две украинские установки РСЗО «Град» в ЛНР

Фото: РИА Новости

Российская авиация уничтожила свыше 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пять танков, а также две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районе населенного пункта Верхнекаменское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также в районе республики был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили украинский учебный центр, где проходили подготовку иностранные наемники. Он располагался в районе города Новоград-Волынский в Житомирской области.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации двух пунктов управления ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими же поражены 23 района сосредоточения живой силы и украинской техники.

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Сергей Истомин
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