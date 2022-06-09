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Минобороны заявило о ликвидации учебного центра иностранных наемников на Украине

Минобороны заявило о ликвидации учебного центра ВСУ, где готовились иностранные наемники

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили украинский учебный центр, где проходили подготовку иностранные наемники. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, учебный центр располагался в районе города Новоград-Волынский в Житомирской области. В нем, как утверждает Конашенков, проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.

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В оборонном ведомстве также отчитались о ликвидации двух пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими же поражены 23 района сосредоточения живой силы и украинской техники.

2 июня Минобороны заявило об уничтожением сотен иностранных наемников на Украине вскоре после их прибытия высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве сообщили, что численность наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, с начала спецоперации сократилось почти вдвое — с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

Большинство наемников, по утверждению Минобороны, уничтожено вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Командиры подразделений ВСУ и Нацгвардиии в состав которых попадали наемники, стремятся снизить потери своих военных и не жалеют иностранцев, сообщили в министерстве.

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Анастасия Шейкина
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