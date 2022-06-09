Минобороны заявило о ликвидации учебного центра иностранных наемников на Украине

Минобороны заявило о ликвидации учебного центра ВСУ, где готовились иностранные наемники

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами уничтожили украинский учебный центр, где проходили подготовку иностранные наемники. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, учебный центр располагался в районе города Новоград-Волынский в Житомирской области. В нем, как утверждает Конашенков, проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.

В оборонном ведомстве также отчитались о ликвидации двух пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими же поражены 23 района сосредоточения живой силы и украинской техники.

2 июня Минобороны заявило об уничтожением сотен иностранных наемников на Украине вскоре после их прибытия высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве сообщили, что численность наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, с начала спецоперации сократилось почти вдвое — с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

Большинство наемников, по утверждению Минобороны, уничтожено вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Командиры подразделений ВСУ и Нацгвардиии в состав которых попадали наемники, стремятся снизить потери своих военных и не жалеют иностранцев, сообщили в министерстве.