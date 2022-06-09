Поставки в Россию американских товаров обновили рекордный минимум

РБК: импорт в Россию товаров из США рекордно сократился до 89 миллионов долларов

Поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года обновили рекордный минимум. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, импорт сократился до 89 миллионов долларов. В частности, практически прекратился ввоз легковых автомобилей, моторов, лодок, сельхоз- и спецтехники.

При этом российский экспорт в США в апреле остался на относительно высоком уровне: в США ввезли российской продукции на 2,08 миллиарда долларов. Однако ожидается, что в майской статистике показатели окажутся значительно ниже из-за ввода эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

8 июня стало известно, что в апреле 2022 года Белоруссия впервые в истории поставила в Россию больше товаров, чем Германия. Как выяснил Bloomberg, белорусский экспорт в страну вырос более чем на 100 процентов в стоимостном выражении. В целом поставки в Россию от стран-партнеров, на долю которых в 2021 году пришлась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40 процентов в годовом выражении. Причем сократил поставки даже Китай, не присоединившийся к антироссийским санкциям: если в начале года экспорт из КНР оценивался в 7,4 миллиарда долларов, то в апреле он достигал только 3,7 миллиарда долларов.