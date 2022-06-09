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Экономика

Курс доллара упал ниже 59 рублей

В начале торгов на Мосбирже курс доллара упал ниже 59 рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В четверг, 9 июня, в начале торгов на Мосбирже курс доллара падал ниже 59 рублей, евро опускался ниже 63 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:15 доллар скорректировался до 59,2 рубля, евро — до 63,2. Укрепление российской валюты продолжается, несмотря на попытки Центробанка скорректировать курс.

Индексы Мосбиржи и РТС опускаются на процент — до 2293 и 1217 пунктов соответственно. Стоимость эталонного сорта Brent после роста до 124 долларов за баррель скорректировалась на уровне 123 долларов.

Курс доллара от TradingView

Цена на нефть является одним из главных факторов, влияющих на рубль. Однако основным остается значительный торговый профицит и административные ограничения по обращению иностранной валюты в России, в том числе запрет вывод долларов и евро со счетов. На этом фоне интерес к покупке доллара упал до минимальных значений.

Нынешние параметры несут угрозу для российского бюджета и промышленности. Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, при настолько крепком рубле российская продукция становится неконкурентоспособна на мировом рынке.

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Платон Щукин
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