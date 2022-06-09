У наехавшего на школьников берлинца обнаружили психологические расстройства

Власти Берлина заявили, что наехавший на школьников водитель имел заболевания психики

У водителя, совершивший наезд на группу школьников с учителем в Берлине, были психологические заболевания. Об этом рассказала сенатор немецкой столицы по внутренней политике Берлина Ирис Шпрангер, передает РИА Новости.

Также она рассказала, что подозреваемый оказался 29-летним немцем армянского происхождения, который получил гражданство ФРГ в 2015 году. По ее словам, никаких доказательств той или иной мотивации совершить это преступление у водителя не нашли. На сегодня это происшествие оценивается как случай амока, или беспричинно агрессивного поведения со стороны человека с психическими расстройствами.

«Есть общая полицейская информация о подозреваемом, например, дело о нанесении телесных повреждений, нарушение порядка и оскорблениях, но нет данных, относящихся к госбезопасности, также в связи с враждебными конституции намерениями, в них подозреваемый пока не был замечен», — заявила сенатор.

Ранее стало известно, что немецкие следователи отказались считать терактом наезд автомобиля на прохожих в Берлине, несмотря на преступный умысел водителя. В его машине было найдено письмо с признанием в совершении преступления. Предполагается, что преступник совершил попытку массового убийства, а не политически мотивированный теракт.

Наезд на группу людей произошел 8 июня в нескольких сотнях метров от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка. В результате наезда автомобиля в Берлине погиб один человек, еще восемь пострадали.