Сотрудницу российского банка приговорили к четырем годам за кражу миллионов

В Воронеже сотрудница банка получила 4,5 года за кражу со счетов клиентов 6,5 млн рублей

Ленинский районный суд Воронежа приговорил к 4,5 года лишения свободы 35-летнюю бывшую сотрудницу местного банка за хищение средств со счетов клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Женщина признана виновной по статьям о краже, злоупотреблении полномочиями и неправомерном обороте средств платежей.

Уголовное дело в отношении начальницы отдела воронежского банка было возбуждено по оперативным материалам ФСБ России. Суд установил, что с 2019-го по 2020 год женщина по поддельным документам осуществляла переводы со счетов клиентов банка, в результате чего она похитила 6,5 миллиона рублей.

8 июня сообщалось, что в Москве полиция ищет кассиршу, которая забрала у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с деньгами. Водитель занял деньги у брата-бизнесмена и принес их в обменный пункт, чтобы конвертировать в доллары и заработать на разнице курсов валют в последующем. Мужчина передал миллионы кассирше, а та сбежала с ними через окно.