На выплаты части россиян выделят дополнительные деньги

Правительство дополнительно направит 1,4 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

На выплаты российским семьям, где родился третий или последующий ребенок, дополнительно выделят 1,4 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги поступят многодетным семьям в части российских регионов: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область, Чукотский автономный округ. Дополнительные средства понадобились после уточнения числа получателей выплат.

Пособие выплачивают нуждающимся семьям до тех пор, пока ребенку не исполняется три года. Сумма в среднем по стране составляет 13 тысяч рублей, выплаты получают больше 500 тысяч семей.

При расчете выплат на ребенка используется прожиточный минимум. Для детей он с 1 июня составляет 13 501 рубль, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей.