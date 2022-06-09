Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что ранние арбузы опасны для организма

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что ранние арбузы могут представлять опасность для организма. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Хотя сезон арбузов начнется только через два месяца, россияне могут купить их уже сейчас. Соломатина полагает, что с этим лучше повременить. По ее словам, зачастую ранние арбузы выращены с применением стимуляторов роста и потому содержат большое количество нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты. «Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию», — объяснила она. Больше всего риску подвержены беременные женщины и дети.

По словам Соломатиной, опасный арбуз легко определить по внешнему виду. «У такого плода белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть. Более того, не стоит делать акцент на цвете, так как ягоду могут окрасить», — рассказала она.

Диетолог напомнила, что даже хорошие арбузы нужно есть в меру. «Я не рекомендую злоупотреблять арбузами людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Можно сделать один разгрузочный день на арбузах. Это позволит снизить количество калорий. Однако лучше съесть пару кусочков и на этом остановиться», — отметила она.

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