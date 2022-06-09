Назван эффективный способ найти работу в Москве

Заммэра Ракова заявила, что за 3 года более 65% обратившихся в «Мою карьеру» нашли работу

За три года работы в центр занятости «Моя карьера» обратились более 45 тысяч человек, 65 процентов из них при помощи специалистов центра смогли найти работу. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Специализированный центр занятости "Моя карьера" уже три года помогает найти работу тем москвичам, кому сложнее других трудоустроиться. Это молодежь, старшее поколение, горожане с особенностями здоровья, нуждающиеся мамы и папы с детьми. Мы применяем проактивный подход к оказанию помощи — индивидуальное консультирование и особое внимание к каждому», — рассказала Ракова.

65% Обратившихся в центр «Моя карьера» москвичей смогли найти работу

По ее словам, в центре создали уникальную технологию «доращивания» соискателей до требований рынка труда. Это своего рода открытый университет развития навыков современного человека. Среди самых востребованных программ — марафоны «Хочу работать», «Как пройти собеседование» и «Эмоциональный интеллект для трудоустройства» и другие.

Специалисты разработали более 300 авторских обучающих программ — свыше 130 тысяч человек приняли участие в тренингах и консультациях, повышающих вероятность трудоустройства на 30 процентов Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Кроме того, особенностью центра является комплекс услуг по сопровождаемому трудоустройству. В него входит карьерное консультирование, профориентационная диагностика, составление плана развития карьеры, создание резюме, поиск вакансий, психологическая поддержка тренинги и мастер-классы.

«За три года мы создали уникальную комплексную систему поддержки москвичей. Разрабатывая сервисы и проекты, мы всегда ориентируемся на потребности наших клиентов и актуальную ситуацию на рынке труда. У каждой категории соискателей, которые обращаются в центр, разные запросы и возможности, и мы адресно подходим к оказанию помощи каждому человеку», — подчеркнула директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Центр создал партнерское сообщество с работодателями из разных сфер. На сегодняшний день в банке вакансий находится более 65 тысяч предложений почти от тысячи компаний.