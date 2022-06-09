В Китае заявили о подрыве мирового порядка из-за антироссийских санкций

«Хуаньцю шибао» назвала конфликт на Украине третьим «ударом» по мировому порядку

Глава Институт международных исследований Фуданьского университета У Синьбо заявил, что система международных отношений сильно изменится на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Такое мнение он выразил в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао».

Он отметил, что ситуация давно вышла за пределы конфликта между двумя странами. По словам У Синьбо, происходящее включает в себя серьезные разногласия, противоречия и столкновения в международной системе. Эксперт также назвал одной из целей спецоперации прекращение гегемонии США в Европе.

Кроме того, У Синьбо рассказал о трех «ударах» по мировому порядку, который сложился после холодной войны. По его мнению, первым стала война в Ираке, развязанная Вашингтоном в обход ООН. Второй удар нанесла политика администрации экс-президента США Дональда Трампа, включающая унилатерализм и беспрецедентную торговую войну против Китая. В результате, отмечает эксперт, произошло повреждение международной системы, разрушение ее правил и ослабление мирового порядка.

Третьим ударом стал конфликт России и Украины, а также принятые Западом беспрецедентные антироссийские санкции. У Синьбо подчеркнул, что данные меры серьезно подрывают сложившиеся международные правила. «Влияние этих санкций на международную систему будет огромным и долгосрочным», — предупредил эксперт.

Ранее китайская газета Global Times предрекла, что кризис на Украине изменит современное мироустройство и приведет к концу господство США. Директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй назвал Россию «революционером», меняющим мировой порядок. Он считает, что у Москвы есть более глубокая цель, которая заключается в разрушении сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония.