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Финляндия захотела построить заграждения на границе с Россией

МВД Финляндии сообщило о планах построить заграждения на российско-финской границе

Фото: Essi Lehto / Reuters

Правительство Финляндии планирует построить заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает МВД республики, передает ТАСС.

Сообщается, что такие меры предполагается принять для повышения безопасности страны. «Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — говорится в заявлении МВД Финляндии. Известно, что для строительства погранслужба республики получит дополнительное финансирование.

Кроме того, для юридического обеспечения процесса будут внесены поправки в закон о пограничной охране. Таким образом Финляндия, по планам властей, будет бороться с «угрозами гибридного характера» и «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

Ранее лава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в интервью Financial Times.признал, что Россия не оказывает давления на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Руководитель финской разведки счел этот факт удивительным.

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Николай Чигасов
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