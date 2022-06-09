Финляндия захотела построить заграждения на границе с Россией

МВД Финляндии сообщило о планах построить заграждения на российско-финской границе

Правительство Финляндии планирует построить заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает МВД республики, передает ТАСС.

Сообщается, что такие меры предполагается принять для повышения безопасности страны. «Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — говорится в заявлении МВД Финляндии. Известно, что для строительства погранслужба республики получит дополнительное финансирование.

Кроме того, для юридического обеспечения процесса будут внесены поправки в закон о пограничной охране. Таким образом Финляндия, по планам властей, будет бороться с «угрозами гибридного характера» и «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

Ранее лава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в интервью Financial Times.признал, что Россия не оказывает давления на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Руководитель финской разведки счел этот факт удивительным.