Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде

EFE: президент Украины Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

По данным агентства, правительство Испании завершает подготовку к саммиту, но его окончательная программа еще не утверждена руководством альянса. После этого Зеленскому будет передано приглашение.

Встреча пройдет в трех павильонах выставочного комплекса IFEMA. Ожидается, что в саммите примут участие около 5 тысяч человек — политических лидеров, членов делегаций и организаций, а также журналистов. Встречу планируют посетить 30 глав государств, а также руководители Японии, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Финляндии, Ирландии, Кипра, Мальты и Швеции. Также на саммите ожидают руководителей европейских институтов.