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Спорт

«Зенит» проведет товарищеский матч с европейским клубом

«Зенит» проведет товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой»

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Санкт-петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой». Об этом сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Встреча чемпионов России с европейской командой пройдет 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Игра начнется в 20:00 по петербургскому времени. Этот матч станет заключительной контрольной встречей для сине-бело-голубых перед стартом нового сезона.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в восьмой раз завоевал золото чемпионата России. Команда Сергея Семака добилась досрочной победы в первенстве.

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии. Команда потерпела всего одно поражение в 37 матчах первенства. Белградцы девять раз в истории выигрывали чемпионат страны.

Николай Костюков
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