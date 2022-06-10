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Полиция Канады заблокировала российские активы на 325 миллионов долларов

Канада заблокировала $325 млн российских активов с начала спецоперации на Украине
Мелани Жоли

Мелани Жоли. Фото: Patrick Doyle / Reuters

С начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля и к 7 июня власти Канады заморозили и заблокировали российских средств на сумму 412,1 миллиона канадских долларов (около 325 миллионов долларов США): речь как о средствах на счетах россиян, так и тех, что участвовали в транзакциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление канадской полиции.

Из этой суммы 98,1 миллиона долларов США были заморожены на подсанкционных счетах россиян, еще 230,5 миллиона — в рамках транзакций. Кроме того, канадские власти обсуждают законопроект, который позволит не только блокировать, но и конфисковывать активы подсанкционных лиц.

После начала российской военной операции Канада наряду с другими западными странами объявила о введении нескольких пакетов санкций, в которые вошли как меры в отношении физлиц и юрлиц, так и экспортные ограничения.

Виктория Кондратьева
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