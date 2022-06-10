ЛДПР поддержала наименование площади у посольства США акцией 3D-мэппинга
Партия ЛДПР проводит акцию у посольства США в Москве, которая приурочена к переименованию площади у него в честь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«На всех зданиях вокруг посольства США будет 3D мэппинг. Мы находимся на Красной Пресне, и теперь площадь тут будет называться в честь Донецкой Народной Республики», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
При этом еще за две недели до акции свое отношение к американской позиции по Донбассу— в привязке к посольству США — выразили жители столицы и депутаты Мосгордумы.
В Мосгордуму представили идею назвать часть Москвы в честь защитников Донбасса 18 мая. Такое предложение направили в правительство Москвы. Таким образом, столичные парламентарии попросили присвоить американскому посольству в России новый адрес.