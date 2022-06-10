Пропавшую после расправы над родителями девочку нашли в США спустя 41 год

В США нашли пропавшую девочку спустя 41 год после расправы над ее родителями-сектантами

Спустя 41 год после жестокой расправы над парой в США обнаружили их дочь Холли, пропавшую без вести сразу же после гибели родителей. Об этом сообщает CNN.

12 января 1981 года в лесистой местности у города Хьюстон были найдены тела 21-летнего Гарольда Дина Клауса-младшего и 17-летней Тины Гейл Клаус. Мужчину нашли связанным и с кляпом во рту: его избили до смерти. Его супругу задушили. Полиция до сих пор не нашла убийц пары, однако есть версия, что учинить расправу могли сектанты.

Это предположение вызвано тем, что сами Гарольд и Тина вступили в некую религиозную организацию незадолго до смерти и даже отказались поддерживать связь с родственниками.

Спустя более 40 лет их дочь нашли в Оклахоме. Тогда, в 1981 году, ее оставили в церкви в Аризоне. Полиция не знает, кто именно принес туда девочку, но предполагает, что это могли быть представители той самой секты: по словам некоторых очевидцев, ребенка принесли «босоногие женщины в белых одеждах». Вскоре Холли удочерила местная пара.