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Во Франции задумали ввести продуктовые карточки

В правительстве Франции рассказали о планах ввода продуктовых карточек в 2023 году

Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Власти Франции запланировали ввести продуктовые карточки для поддержки малоимущего населения. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь рассказал о задумке в эфире радиостанции France Info.

В настоящее время власти страны еще не нашли инструмент для реализации этой идеи, однако работа, в том числе с министерством сельского хозяйства, продолжается. Правительство надеется ввести продуктовые карточки в 2023 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в марте сообщал о подобных планах помощи населению при грядущем продовольственном кризисе.

Мера финансовой поддержки направлена на домохозяйства, наиболее сильно пострадавшие от беспрецедентного роста цен. В мае потребительские цены на годовом уровне взлетели на 5,2 процента, побив рекорд за несколько десятилетий. В России инфляция в мае превысила 17 процентов.

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Платон Щукин
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