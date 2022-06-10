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Учительницу христианской школы арестовали за сексуальные отношения с учеником

WCTV: учительницу школы в США арестовали за откровенную переписку с учеником
Julie Hoover

Julie Hoover. Фото: Taylor County Jail

В США учительницу частной христианской школы из города Перри, штат Флорида, арестовали за переписку сексуального характера с 18-летним учеником. Об этом сообщает WCTV.

38-летняя Джули Гувер была арестована в среду, 8 июня. Причиной для ареста послужило обращение в полицию матери жертвы, которая обнаружила откровенную переписку учительницы с сыном. Кроме того, из документов, подготовленных судом, следует, что Гувер несколько раз тайно приводила ученика домой, пока ее муж был на работе.

Следователи выяснили, что отношения между женщиной и ее подопечным и переписка между ними продолжались по меньшей мере с марта по апрель 2022 года. Тогда юноша посещал занятия сразу по нескольким предметам, которые вела женщина.

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Гувер обвиняют в том, что она, будучи учителем, «непристойно домогалась или совершала действия сексуального характера в отношении ученика». На следующий день после ареста женщина была отпущена под залог в 15 тысяч долларов (870 тысяч рублей). Расследование продолжается. Администрация школы пока не выступила с официальным заявлением по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что преподавательница старшей школы из американского города Ту Риверс, штат Висконсин, занялась сексом с 17-летним учеником и оказалась в тюрьме. По данным следствия, 34-летняя Ребекка Килпс намеревалась уйти от мужа к юноше, как только он достигнет совершеннолетия.

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Никита Савин
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