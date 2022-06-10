Армения назвала открытым вопрос о реакции ОДКБ на действия Азербайджана

Глава МИД Армении: вопрос о реакции ОДКБ на действия Азербайджана остается открытым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал открытым вопрос о реакции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на действия Азербайджана на границе в 2021 году. Об этом сообщает News.am.

В Ереване прошло заседание Совета глав МИД стран ОДКБ. По словам Мирзояна, на мероприятии были затронуты вопросы совершенствования механизмов кризисного реагирования блока.

«В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи со вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшееся в мае 2021 года», — заявил Мирзоян.

27 сентября 2020 года вспыхнули бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. По итогам войны, которая продлилась несколько недель, Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х годах территорий. В мае 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения новых границ.

В мае 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Москве раскритиковал позицию организации во время обострения на границе.

«Войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, которые предусмотрены порядком реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 2010 года. Но, к сожалению, не можем сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Армения», — сказал он.