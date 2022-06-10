В Литве начались учения военизированных добровольцев

Учения военизированных добровольцев «Твердый щит» начались на юго-востоке Литвы

Учения «Твердый щит», в которых принимают участие военизированные добровольцы стран Балтии, начались на юго-востоке Литвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу командования Вооруженных сил республики.

В маневрах задействованы подразделения из Эстонии, Латвии и Литвы. Они учатся планировать операции и взаимодействовать с регулярными частями союзников по НАТО, в том числе британских рейнджеров и Национальной гвардии США.

Отмечается, что только с литовской стороны к учениям были привлечены более тысячи человек. Всего в стране насчитывается около 5200 членов добровольческих военизированных формирований. Они совмещают выполнение соответствующих задач с обычной работой, регулярно проходя сборы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников срочно усилить восточный фланг НАТО в связи с боевыми действиями на Украине. Она указала, что согласовала свою позицию с Литвой и Латвией и будет отстаивать ее на саммите глав стран-членов альянса в Мадриде.