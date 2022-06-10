Посол Украины пообещал обменять приговоренных к смерти британцев

Британский депутат Дженерик заявил об обещании посла обменять приговоренных в ДНР англичан

Посол Украины Вадим Пристайко пообещал отдать приоритет приговоренным к смерти англичанам во время очередного обмена пленными с республиками Донбасса. Об этом заявил британский депутат Роберт Дженрик, передает The Guardian.

«Между украинской и российской армией происходят обмены пленными, и вчера вечером украинский посол сказал мне, что они отдадут приоритет Эйдену и Шону в одном из таких обменов», — сказал Дженрик.

Суд над с британскими наемниками он назвал «совершенно возмутительным». Депутат добавил, что попросил министра иностранных дел Лиз Трасс поднять этот вопрос в разговоре с послом России.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.