Раскрыты подробности создания свадебного платья Бритни Спирс

Access Hollywood: Донателла Версаче выступила дизайнером свадебного платья Бритни Спирс

Журналисты Access Hollywood раскрыли подробности создания свадебного образа американской поп-исполнительницы Бритни Спирс. Подробности опубликованы на сайте издания.

Репортеры портала посетили церемонию бракосочетания 40-летней певицы и манекенщика Сэма Асгари, которая состоялась 9 июня в особняке Спирс, расположенном в закрытом элитном районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе. На торжестве присутствовала итальянский дизайнер Донателла Версаче, которая выступила создателем подвенечного наряда знаменитости.

«Я желаю им всего самого наилучшего — это чудесная пара. Я очень рада за них. Процесс создания платья Бритни был веселым и очень эмоциональным для нас обеих», — высказалась модельер в интервью. При этом Версаче не раскрыла точную стоимость платья.

Ранее стало известно, что возлюбленные отпраздновали скромную свадьбу в кругу друзей. Список гостей включал около 100 человек, а из родных Спирс на свадьбу был приглашен только ее старший брат Брайан. Родители и сестра звезды не числились в перечне гостей церемонии.

С нынешним возлюбленным, тренером и моделью Сэмом Асгари, певица познакомилась в 2016 году. Осенью 2021-го Асгари сделал Спирс предложение. Для певицы Асгари стал третьим мужем. Звезда впервые вышла замуж в 2004 году за Джейсона Александра, а спустя 55 часов после регистрации брака пара распалась. С 2004 по 2007 год Спирс состояла в браке с танцором Кевином Федерлайном, которому родила двоих детей.