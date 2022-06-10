Мужчина обклеил дом пленкой и стал спать в тесном шкафу ради экономии

The Sun: житель США стал спать в тесном шкафу, чтобы сэкономить на отоплении

Чтобы сократить расходы и сэкономить, житель США Тодд Мориарти использует неоднозначные приемы. Его историю публикует The Sun.

Американец живет в большом доме с тремя спальнями и ванными комнатами, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей. Однако он надеется получить за него на два миллиона рублей больше, продав жилье вместе с мебелью. Чтобы сохранить его в первозданном виде и не наставить пятен, Мориарти обклеил дом пищевой пленкой.

Ради экономии на отоплении мужчина стал спать в тесном шкафу. По его словам, он не видит смысла отапливать целую спальню, когда в шкафу можно обойтись небольшим обогревателем.

Для приготовления еды Мориарти использует джакузи. Вместо того, чтобы разогревать блюда в микроволновой печи или на плите, он помещает их в пластиковый контейнер и осторожно нагревает его в воде.

После еды мужчина быстро заходит в ванну и моется с кусочком мыла. Одежду он также стирает в джакузи, чтобы избежать поломки стиральной машины.

Ранее сообщалось, что миллионерша заставила бывшего мужа мыть туалет ради экономии на уборщице. Отмечалось, что для американки наличие денег вовсе не означает, что ими можно разбрасываться.