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В Китае заявили о готовности к военным действиям

Минобороны Китая заявило о готовности Пекина к военным действиям из-за Тайваня

Фото: Globallookpress.com

Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, пишет Global Times со ссылкой на представителя Минобороны КНР У Цяня.

Глава китайского военного ведомства предупредил другие страны, что Китай начнет военные действия в случае опасности. «Китайские военные без колебаний будут сражаться и решительно пресекут любые попытки "независимости Тайваня" любой ценой, а также будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул министр.

Вэй Фэнхэ осудил решение США поставить Тайваню вооружение. Он уточнил, что этот факт нанес серьезный ущерб отношениям двух стран, а также «миру и стабильности в Тайваньском проливе».

В марте в Пекине сообщили, что армия Китая готова принять жесткие меры для предотвращения независимости Тайваня.

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Марина Совина
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