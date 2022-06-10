В Китае заявили о готовности к военным действиям

Минобороны Китая заявило о готовности Пекина к военным действиям из-за Тайваня

Пекин готов к военным действиям в случае, если кто-либо примет попытку отделить Тайвань от Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, пишет Global Times со ссылкой на представителя Минобороны КНР У Цяня.

Глава китайского военного ведомства предупредил другие страны, что Китай начнет военные действия в случае опасности. «Китайские военные без колебаний будут сражаться и решительно пресекут любые попытки "независимости Тайваня" любой ценой, а также будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул министр.

Вэй Фэнхэ осудил решение США поставить Тайваню вооружение. Он уточнил, что этот факт нанес серьезный ущерб отношениям двух стран, а также «миру и стабильности в Тайваньском проливе».

В марте в Пекине сообщили, что армия Китая готова принять жесткие меры для предотвращения независимости Тайваня.