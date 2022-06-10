Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале

ABC 8 News: в США суд закрыли на дезинсекцию из-за тараканов, выпущенных протестующими

Фото: Juan Carlos Ulate / Reuters

Суд в городе Олбани, штат Нью-Йорк, США, пришлось закрыть для дезинсекции после того, как в ходе препирательств протестующие выпустили в зале тараканов. Об этом сообщает ABC 8 News.

Инцидент произошел в ходе слушаний по делу об аресте четырех человек во время протестов в Капитолии штата. Ответчика, который начал снимать заседание суда на видео, попросили прекратить съемку. После препирательства активисты, сочувствующие обвиняемым, выпустили в зале сотни мадагаскарских тараканов. Насекомых удалось пронести в суд в пластиковых контейнерах.

Здание суда пришлось закрыть до конца дня для проведения дезинсекции.

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

Судебные приставы арестовали 34-летнюю женщину за нарушение общественного порядка, препятствование работе государственного учреждения и подделку вещественных доказательств. Позже женщину отпустили.

«То, что произошло, — это не защита и не активизм. Это преступное поведение с намерением прервать заседание суда и причинить ущерб», — заявили в администрации суда.

Ранее сообщалось, что в американском городе Клэрмор, штат Оклахома, суд был закрыт для дезинсекции после того, как с адвоката посыпались клопы. Адвокат появился в зале суда в одежде, по которой ползали насекомые, и уронил несколько клопов на документы прокурора.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Раскрыта загадка орбит горячих юпитеров
Стилистка нашла простой способ казаться выше без каблуков
Дуров объявил о новой платной функции в Telegram
Россиянин получил срок за покушение на свою бабушку
Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене
Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале
Названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД
Работники Wildberries столкнулись с трудностями при получении зарплаты
Россия и Украина снова обменялись пленными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.