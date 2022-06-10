Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале

ABC 8 News: в США суд закрыли на дезинсекцию из-за тараканов, выпущенных протестующими

Суд в городе Олбани, штат Нью-Йорк, США, пришлось закрыть для дезинсекции после того, как в ходе препирательств протестующие выпустили в зале тараканов. Об этом сообщает ABC 8 News.

Инцидент произошел в ходе слушаний по делу об аресте четырех человек во время протестов в Капитолии штата. Ответчика, который начал снимать заседание суда на видео, попросили прекратить съемку. После препирательства активисты, сочувствующие обвиняемым, выпустили в зале сотни мадагаскарских тараканов. Насекомых удалось пронести в суд в пластиковых контейнерах.

Здание суда пришлось закрыть до конца дня для проведения дезинсекции.

Судебные приставы арестовали 34-летнюю женщину за нарушение общественного порядка, препятствование работе государственного учреждения и подделку вещественных доказательств. Позже женщину отпустили.

«То, что произошло, — это не защита и не активизм. Это преступное поведение с намерением прервать заседание суда и причинить ущерб», — заявили в администрации суда.

Ранее сообщалось, что в американском городе Клэрмор, штат Оклахома, суд был закрыт для дезинсекции после того, как с адвоката посыпались клопы. Адвокат появился в зале суда в одежде, по которой ползали насекомые, и уронил несколько клопов на документы прокурора.