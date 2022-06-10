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Apple усложнила жизнь множеству компаний по всему миру

CNBC: компания Apple усложнит жизнь сервисам рассрочек за счет конкуренции с ними

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский производитель электроники Apple усложнил жизнь множеству компаний по всему миру, выйдя на и без того переполненный рынок сервисов рассрочек, пишет CNBC.

6 июня в ходе своей традиционной презентации новых продуктов Apple представила сервис рассрочки, расширив спектр предоставляемых компанией финансовых услуг, который уже включает сервис мобильных бесконтактных платежей и платежные карты.

Сервис получил название Apple Pay Later и предоставляет пользователям возможность оплачивать сервисы компании четырьмя равными траншами. Таким образом Apple фактически предоставляет покупателям беспроцентный кредит.

Между тем, как отмечают аналитики, выход Apple на рынок BNPL (Buy Now Pay Later, «покупай сейчас, плати потом») может создать серьезные проблемы уже существующим игрокам, среди которых есть крупные финтех-компании, такие как PayPal, Affirm и Klarna. Котировки акций Affirm в течение недели снижались на 17 процентов.

При этом рынок BNPL и без того испытывал сложности, связанные в том числе со специальной военной операцией России на Украине и ожиданием рецессии по всему миру. Основными вызовами для отрасли считаются повышение ставок, замедление экономического роста и инфляция. Многие компании BNPL уже столкнулись с трудностями из-за удорожания заемных средств.

В то же время жители многих стран уже сейчас сталкиваются с невозможностью оплачивать различные покупки сразу. Усугубление экономической ситуации подтолкнет их к увеличению обязательств, часть из которых они не смогут погасить в будущем. Финансисты опасаются, что сервисы рассрочек одними из первых попадут под удар в случае наступления массовой неплатежеспособности населения в развитых странах. Так, Klarna в мае объявила о сокращении десяти процентов персонала.

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Платон Щукин
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